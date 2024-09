Calciomercato Lazio, ex obiettivo lavora al rinnovo con QUEL club: le ultime INDISCREZIONI. Tutti i dettagli

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Bologna e Lewis Ferguson stanno trattando il rinnovo del contratto.

Ancora in attesa di tornare in campo dopo il lungo stop per infortunio, lo scozzese e il ds Sartori si sarebbero già incontrati per continuare in futuro ancora assieme. L’obiettivo è prolungare il suo attuale contratto dal 2027 al 2029 (o 2028 con opzione) anche per allontanare l’interesse dei club esteri e della Juventus che da tempo ha messo gli occhi sul centrocampista. Il giocatore era stato in passato anche accostato al calciomercato Lazio.