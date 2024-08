Calciomercato Lazio, un EX OBIETTIVO verso la PERMANENZA nella sua squadra: le ultime

Calciomercato Lazio, un ex obiettivo di centrocampo, dopo tanti dubbi, potrebbe rimanere nella sua attuale squadra

Il futuro di Amrabat potrebbe essere ancora alla Fiorentina. L’obiettivo del Milan in passato accostato anche alla calciomercato Lazio, come riportato da Luca Cilli a Sky Sport, potrebbe essere reintegrato in rosa dopo le tante notizie legate a un possibile addio.

PAROLE – «Amrabat si allenava a parte ed è praticamente un serpato in casa. Lo stesso allenatore ha fatto i complimenti al centrocampista e ha sottolineato come gli piacerebbe allenarlo per tutta la stagione».