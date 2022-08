Calciomercato Lazio, ancora troppi esuberi: rosa da sfoltire

In casa Lazio tiene ancora banco la cessione esuberi, da cedere in questa sessione di calciomercato: la situazione

In casa Lazio tiene ancora banco la cessione esuberi, da cedere in questa sessione di calciomercato. Una situazione che, come sottolineato dal Corriere dello Sport, preoccupa e non poco il presidente Lotito.

Acerbi, Akpa Akpro, Escalante, Kiyine e magari Hysaj: questi i nomi che sembrano essere fuori dal progetto, ma ancora sotto contratto. La situazione più complicata sembra essere quella del difensore ex Sassuolo, cercato solo dal Monza. Insomma, una bella grana da risolvere nell’ultimo mese di mercato.