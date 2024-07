Calciomercato Lazio, ancora cinque esuberi da PIAZZARE: possono FINANZIARE nuovi acquisti. Gli aggiornamenti

Archiviate le cessioni di Marcos Antonio e Kamenovic, restano ancora cinque giocatori ai quali la Lazio dovrà trovare una sistemazione. Come riporta Il Corriere dello Sport, si tratta di Cancellieri, Akpa Akpro, Basic, Fares e André Anderson.

Questi giocatori non rientrano nei piani del progetto biancoceleste ed il direttore sportivo Fabiani sta cercando di cederli per fare cassa e puntare all’acquisto di nuovi innesti, come ad esempio James Rodriguez.