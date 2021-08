Calciomercato Lazio, tutti gli esterni offensivi nel mirino del club

Il calciomercato della Lazio potrebbe avere una svolta sul fronte degli esterni offensivi: ecco tutti gli obiettivi del club

Lavoro senza sosta a Formello per il calciomercato della Lazio. In questi giorni frenetici, spesi nel ritiro di Marienfeld, i biancocelesti stanno cercando di mettere a punto nuove operazioni per rinforzare la rosa. In particolare, il club vuole portare alla corte di Maurizio Sarri.

Diversi sono i nomi ricercati dalla società capitolina, ma al momento non è stato affondato il colpo per nessuno. Ecco dunque tutti i possibili nomi cercati dalla Lazio, secondo quanto riportato da Il Messaggero.

Filip Kostic (Eintracht Francoforte)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Riccardo Orsolini (Bologna)

Adnan Januzaj (Real Sociedad)