Calciomercato Lazio, enigma Sow: dalla Spagna si fa avanti una pretendente. Cosa succede. Il possibile scenario

Come riporta il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi si era parlato di accordo trovato tra i la Lazio e l’Eintracht Francoforte per Sow, affare da circa 14 milioni, contratto di cinque anni allo svizzero da 2,5 milioni a stagione. L’ultima parola spettava al giocatore, che avrebbe dovuto dare o meno l’ok ai biancocelesti nel weekend ma tale risposta non è arrivata.

Questo stallo potrebbe portare il club biancoceleste a chiudere la trattativa con un nulla di fatto. Sow piace anche al Siviglia e, se dovesse prendere atto di non essere un obiettivo primario dei biancocelesti, potrebbe preferire la destinazione spagnola.