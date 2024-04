Calciomercato Lazio, ecco i profili valutati per sostituire Felipe Anderson e Luis Alberto: i nomi in pole position. Le ultime

Come riportato da Gazzetta.it, la Lazio pensa ai nomi per sostituire Felipe Anderson e Luis Alberto, le candidature più forti sono quelle di Colpani e Barak .

Per il giocatore della Fiorentina servono 10 milioni, per il fantasista del Monza, circa 20. Per l’attacco Ioannidis é in pole rispetto agli altri nomi.