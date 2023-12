Calciomercato Lazio, ecco l’alternativa a Insigne: è stato offerto al club, come possibile nome in sostituzione all’esterno italiano

Come riportato dal Corriere dello Sport, è in continua evoluzione la situazione legata a Lorenzo Insigne, più volte accostato alla Lazio per un suo papabile rientro in Italia.

Sul quotidiano si legge come il club stia già sondando alcune alternative all’esterno ex Napoli: ai biancocelesti è stato offerto anche Santiago Pierotti, esterno 22enne del Colòn.