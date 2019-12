Movimenti di mercato in Turchia sponda Fenerbahce e news su Durmisi

Riza Durmisi, recentemente, era stato accostato al Galatasaray e in seguito al Fenerbahce di Yanal. Ma quest’ultimo club avrebbe abbandonato la pista che conduceva al danese.

CALCIOMERCATO TURCO – Secondo quanto riportato dal portale Fanatik, l’allenatore dei Canarini Gialli avrebbe richiesto l’acquisto di un giocatore già pronto per gennaio e così l’obiettivo ex Betis si sarebbe raffreddato. Il sogno della compagine di Istanbul sarebbe Aleksandar Kolarov, attualmente in forza alla Roma.