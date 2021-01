Calciomercato Lazio: Durmisi e Kiyine verso la Salernitana? Le ultime

Calciomercato Lazio: sia Sofian Kiyine che Riza Durmisi potrebbero lasciare la Capitale e andare alla Salernitana di Castori

La Lazio potrebbe registrare una doppia uscita in uscita nei prossimi giorni. Secondo il Corriere dello Sport sia Sofian Kiyine che Riza Durmisi piacciono, tanto, alla Salernitana di Fabrizio Castori.

Per il primo si tratterebbe di un ritorno in Campania dove ha fatto molto bene con Ventura in panchina (59 presenze con 13 gol). Per il centrocampista danese, pagato 7.5 milioni da Lotito, si potrebbero aprire le porte della Serie B visto che con Inzaghi non ha mai trovato spazio.