Calciomercato Lazio, duello con la Juve per Parisi: le ultime

Calciomercato Lazio, si accende il duello con la Juve per Fabiano Parisi dell’Empoli: i bianconeri tentano il sorpasso

Le parole rilasciate ieri da Corsi sono un chiaro segnale: chi vuole Fabiano Parisi dovrà pagarlo bene per portarlo via da Empoli. La Juventus non molla la pista che porta al laterale sinistro azzurro, con il club toscano chiamato ora a scegliere tra tre possibili contropartite.

Sono stati fatti i nomi di Miretti, Soulé (che piace anche al Feyenoord) e Ranocchia, con quest’ultimo che gode della preferenza di Paolo Zanetti. Ma sullo sfondo c’è sempre la concorrenza della Lazio, legata al futuro di Pellegrini: senza una permanenza dell’ex romanista i biancocelesti si fionderebbero su Parisi. Lo scrive Tuttosport.