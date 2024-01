Calciomercato Lazio, due obiettivi per il centrocampo vicini a sfumare: le ultime

Calciomercato Lazio, due obiettivi per il centrocampo di Sarri vicini a sfumare: le ultime novità in merito

Il tempo scorre, e una settimana di calciomercato ci ha lasciato. La Lazio, al momento, rimane solo spettatrice, e vede dei profili a lei graditi, oltre che trattati, accasarsi in altre squadre. È questo il caso di Piotr Zielinski e Lazar Samardzic, i cui destini sono legati l’uno all’altro.

Infatti, come riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, l’acquisto del serbo sembra imminente, e questo spinge il polacco verso l’addio a giugno. Il talento dell’Udinese dovrebbe passare al Napoli per 20 milioni di euro, bonus compresi. Il fresco campione d’Italia sembra invece atteso da un futuro in casa Inter a parametro zero. Obiettivi dunque da cambiare in casa biancoceleste per rinforzare la trequarti.