Calciomercato Lazio, due giovani italiani sul taccuino di Sarri per il ruolo d’esterno d’attacco

Si sondano vari profilo per quanto riguarda il ruolo d’esterno d’attacco per la Lazio, con Maurizio Sarri che sembra aver trovato molti profili interessanti.

Come riportato da il Corriere dello Sport, oltre a vecchi pallini come Hudson-Odoi, nuovi come Bryan Gil, il club biancoceleste starebbe seguendo anche due giovani italiani: si tratta di Tommaso Baldanzi dell’Empoli e Riccardo Orsolini del Bologna.