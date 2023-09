Calciomercato Lazio, già due colpi a zero ‘prenotati’ per giugno: di chi si tratta

Calciomercato Lazio, già due colpi ‘prenotati’ per giugno: di chi si tratta. I biancocelesti si sono portati avanti per i due obiettivi

Come riferisce il Corriere dello Sport il calciomercato Lazio si è portato avanti in questa sessione per ‘prenotare’ due colpi a zero in vista della prossima sessione

Il primo è Emanuele Valeri che non ha rinnovato con la Cremonese, sembra destinato a muoversi a parametro. Ma attenzione anche al promettente Rocco Vata, baby trequartista irlandese del Celtic.