Calciomercato Lazio, decise DUE CESSIONI: loro saranno sacrificati per puntare a nuovi ACQUISTI

Calciomercato Lazio, decise due cessioni in casa biancoceleste: loro due saranno sacrificati per puntare a nuovi acquisti

L’edizione odierna de Il Messaggero fa il punto della situazione sul calciomercato Lazio in uscita. I biancocelesti devono vendere per liberare spazio e risorse per puntellare la rosa a disposizione di Baroni.

In uscita c’è sempre Marcos Antonio, per cui si stanno contrattando le condizioni per l’obbligo di riscatto da parte del Flamengo. Via anche il paraguayano Gonzalez, seguito da un paio di club di Serie B e in ordore di convocazione in Nazionale per le prossime Olimpiadi.