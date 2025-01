Calciomercato Lazio, doppio colpo a centrocampo? Non si escludono quelle due cessioni: c’è uno scenario per gennaio

Calciomercato Lazio, doppio colpo per i biancocelesti in mezzo al campo? Non si escludono quelle due cessioni: c’è un nuovo scenario

Sull’edizione oggi in edicola de Il Messagero si spiega la situazione del calciomercato Lazio, che potrebbe effettuare un doppio colpo in mezzo al campo durante il mese di gennaio. Questo dipenderà dalle possibili partenze di Basic e Castrovilli, non intoccabili in casa biancoceleste.

Nel mirino ci sono sempre Fazzini e Casadei, nomi in cima alla lista dei desideri, ma la concorrenza è tanta in entrambi i casi e per questo nulla è scontato.