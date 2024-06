Calciomercato Lazio, Corvino su Dorgu: «Puntiamo molto su di lui, le squadre che lo hanno richiesto…». Le parole del direttore sportivo

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Pantaleo Corvino ha parlato del futuro di Patrick Dorgu, obiettivo di mercato della Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Dorgu è sicuramente appetibile sul mercato, abbiamo fatto scoprire al calcio italiano tanti giocatori di alto livello. Falcone, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Gendrey, Ramadani, ma a questi vanno aggiunti anche altri. Puntiamo molto sulle potenzialità, come detto, ma anche sui prospetti in uscita dalla Primavera campione d’Italia. Una Primavera che quando sono arrivato era in Serie B, prima di riportarla in auge. Giocatori come Dorgu, che è già molto richiesto, hanno un potenziale che ancora chi guarda dal di fuori non ha potuto apprezzare appieno, sono figli di questa linea di pensiero, cioè di coltivare le potenzialità in casa e cercarle su mercati alternativi. Dorgu è passato da terzino a esterno alto, ha avuto la capacità di sostituire bene Banda che si è infortunato».