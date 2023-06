Calciomercato Lazio, Dionisi fa il punto sul futuro di Berardi. Le parole del tecnico. L’allenatore del Sassuolo ha fatto chiarezza sull’argomento

Dionisi, intervistato da la Gazzetta dello Sport, ha fatto chiarezza su Berardi, nel mirino di diversi club e anche della Lazio:

PAROLE– «Domenico è il top player del Sassuolo: non è bravo, è di più. E’ magico. Qui può esprimere non solo le grandi qualità, ma quello che ha in testa. Abbiamo giocato 16 partite senza che lui fosse titolare e non eravamo pronti. Se Berardi è in campo, sono diversi anche gli allenamenti. Ha un grado di maturazione che sorprende anche me. Non si tratta del numero, del colpo di tacco, della giocata: Domenico vede il calcio. E può stare dovunque: attacca la profondità come una prima punta, si muove tra le linee come un trequartista, costruisce come una mezzala di qualità. Difficile pensare a un domani senza di lui.Perdere uno dei nostri giocatori importanti sarebbe pesante, perderne due sarebbe quasi impossibile da assorbire. Se qualcuno parte, spero che arrivino giocatori pronti e magari uno in ogni reparto».