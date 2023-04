Caprile nel mirino della Lazio? L'agente: «Per ora pensa solo al Bari, però...»

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, obiettivo di calciomercato della Lazio, ha fatto il punto sul futuro del portiere

Intervistato da TMW Radio, Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, obiettivo del calciomercato Lazio, ha parlato così del futuro del portiere classe 2001 del Bari:

«Elia sta crescendo e dimostra all’opinione pubblica, con i fatti, che tiene botta anche in una piazza come Bari. Contro il Genoa c’erano 50mila tifosi, parliamo di una delle squadre con più presenze d’Italia. Dimostra qualità atletiche, fisiche, tecniche e mentali: merita una chance in Serie A, senza ombra di dubbio. La cosa più importante adesso però è che continui così, perché anche il Bari sta provando a salire…».Graziano