Calciomercato Lazio, Sallai ancora nel mirino? Le ultime

Calciomercato Lazio, Roland Sallai, attaccante del Friburgo, potrebbe tornare di moda: arrivano le parole dell’agente

Roland Sallai è stato uno dei nome seguiti dal calciomercato Lazio. Intervenuto al Palermo Football Conference, il procurato dell’attaccante ha dichiarato:

«C’è stato il Bologna, ma anche altre squadre. Adesso è concentrato sul suo club ed è felice lì. Rinnovo? Ha un contratto fino al 2025 e va bene così. Vedremo cosa accadrà in futuro. No all’Arabia? Confermo. Ha detto no all’Al-Ettifaq, formazione allenata da Steven Gerrard. A 26 anni ha pensato che fosse giusto rimanere in Europa e in un campionato competitivo come la Bundesliga, preferendo questo ai soldi. Se ero contento? Diciamo che con un occhio ho pianto».