Calciomercato Lazio, arriva l’annuncio di Lotito sul futuro di Milinkovic

Calciomercato Lazio, Claudio Lotito chiaro sul futuro di Milinkovic-Savic: il presidente non vuole cedere il centrocampista

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, Claudio Lotito, patron della Lazio, ha parlato così del futuro di Milinkovic-Savic:

Io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti. Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere. Si dà troppa importanza al denaro, trascurando l’uomo

