Calciomercato Lazio, Dia nel mirino? Parla Iervolino

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha fatto il punto sul futuro di Boulaye Dia, obiettivo del calciomercato Lazio

Il rischio che qualcuno ci porti via Dia esiste: c’è una clausola di 25 milioni e non potremmo farci nulla. Noi, però, sappiamo che lui è contento di stare qui e pagheremo i 12 milioni che servono per riscattarlo