Calciomercato Lazio, Di Marzio fa UN NOME: «Baroni ha chiesto QUEL giocatore del Napoli. Ecco come stanno le cose»

Calciomercato Lazio, Di Marzio fa un nome per i biancocelesti: sarebbe lui una richiesta di mister Baroni. L’analisi

Come spiegato da Gianluca Di Marzio, per il calciomercato Lazio in entrata si sta facendo anche il nome di Cyril Ngonge, giocatore in uscita dal Napoli e molto apprezzato da mister Baroni, che ha avuto modo di allenarlo nella sua esperienza a Verona.

Il giocatore potrebbe essere un jolly offensivo molto importante e dalla Capitale pensano a chiederlo in prestito, senza però dimenticare che nel suo ruolo naturale ci sarebbero già Tchaouna, Isaksen e possibilmente anche Noslin.