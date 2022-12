Calciomercato Lazio, derby di Madrid per Muriqi? La situazione

Calciomercato Lazio, dopo il Real anche l’Atletico Madrid piomba su Muriqi: i biancocelesti osservano interessati

Potrebbe aprirsi un vero e proprio derby di mercato per quanto riguarda Vedat Muriqi. Come riportato da El Gol Digital, dopo il Real Madrid anche l’Atletico Madrid si sarebbe mosso per l’attaccante kosovaro come eventuale sostituto di Joao Felix in una short list che comprende anche i nomi di Marcus Thuram e Enes Unal.

La Lazio continua ad osservare interessata in virtù del 45% sulla futura rivendita dell’attaccante.