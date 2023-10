Immobile-Lazio, Ciro ha già deciso per l’addio? L’indiscrezione

Immobile-Lazio, Ciro irremovibile sui propositi di addio? Lotito lavora per fargli cambiare idea o rimandare il problema a giugno

Come riferito dal Corriere dello Sport, le intenzioni di Ciro Immobile sarebbero ben chiare sul proprio futuro: il capitano della Lazio vuole lasciare il club e l’idea sembra essere immodificabile.

Lotito vuole lavorare per cambiare lo scenario o quantomeno renderlo meno amaro. In sintesi, se divorzio dovrà essere, il patron preferirebbe sia al termine della stagione e non in inverno. Una partenza anticipata di Immobile infatti costringerebbe il club a comprare un altro attaccante da alternare a Castellanos. Le prossime settimane saranno decisive.