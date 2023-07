Calciomercato Lazio, dalla Turchia: contatto Atletico Madrid-Kamada saltato, ecco la clamorosa indiscrezione

Daichi Kamada, obiettivo della Lazio per il centrocampo, sembra essere vicinissimo a firmare con l’Atletico Madrid, anche se ci sarebbe stato uno stop inaspettato e bizzarro sulla trattativa.

Come riportato dal giornalista Josè Charcopa, il club di Madrid avrebbe chiamato il giocatore al telefono per proporre la firma, che però è risultato non raggiungibile. Per questo il motivo del trasferimento bloccato.