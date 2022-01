Calciomercato Lazio, dalla Spagna sicuri: duello col Barcellona per Kepa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio, in Spagna assicurano come Kepa sia il grande obiettivo della Lazio per la porta: forte concorrenza del Barcellona

Arrivano importanti novità dalla Spagna per quanto riguarda il calciomercato estivo della Lazio. Come riportato da Don Balon infatti, sarebbe in corso un vero e proprio testa a testa tra i biancocelesti e il Barcellona per Kepa, portiere del Chelsea.

La valutazione attuale è di circa quindici milioni di euro e il quotidiano spagnolo informa che la Lazio è pronta addirittura a formulare una prima offerta per anticipare il club di Laporta.