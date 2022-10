Calciomercato Lazio, dalla Spagna: «Real Madrid su Milinkovic per sostituire Kroos»

Calciomercato Lazio, in Spagna sono sicuri: il Real Madrid ha pensato anche a Milinkovic per sostituire Kroos. La situazione

La Lazio si coccola Milinkovic, mentre Lotito a un piano per blindarlo e fargli firmare il rinnovo. Il centrocampista è, come ogni anno, l’uomo di mercato: tante sono le pretendenti, altrettante le voci che lo vogliono lontano da Formello.

L’ultima indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna. Secondo Don Balon, il Real Madrid avrebbe pensato al Sergente per sostituire Toni Kroos: il tedesco è infatti in scadenza nel 2023, ma la firma sul prolungamento sembra tutt’altro che vicina.

Per ora restano solamente voci, soprattutto viste le intenzioni del patron biancoceleste di non svendere il suo gioiello più prezioso.