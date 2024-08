Calciomercato Lazio, dalla Spagna non hanno DUBBI: il club vuole un talento del Real Madrid per l’attacco

Calciomercato Lazio, per l’attacco il club ha messo gli occhi su un giovane talento del Real Madrid: la situazione

Il calciomercato della Lazio è in continuo fermento, con il club che è a lavoro per rinforzare adeguatamente la rosa per Baroni. Secondo quanto riporta Defensacentral.com per l’attacco il club avrebbe messo gli occhi e presentato anche un’offerta per il giovane del Real Madrid Endrick.

Il sito sportivo spiega che la Lazio avrebbe provato a prenderlo con la formula del prestito annuale e oneroso offrendo circa 2/3 milioni di euro. Gli spagnoli hanno declinato l’offerta con l’obiettivo di farlo crescere con Ancelotti.