Calciomercato Lazio, dal Brasile: Tare su un talento del Dortmund

Calciomercato Lazio, Tare pronto ad inserirsi nella corsa a Moukoko, talento 18enne del Borussia Dortmund: tutti i dettagli

Importante aggiornamento sul calciomercato della Lazio proveniente dal Brasile. Secondo i quotidiani sportivi locali, Igli Tare sarebbe entrato in corsa per assicurarsi il talento tedesco 18enne del Borussia Dortmund Moukoko.

Sul calciatore, convocato da Flick per il Mondiale in Qatar e autore di sei gol e sei assist in 14 partite, è forte la concorrenza di Manchester United, Liverpool, Barcellona, Real Madrid e PSG, con il club di Laporta che sembrerebbe in pole. I biancocelesti però hanno tutta l’intenzione di provarci.