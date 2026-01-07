Calciomercato Lazio, Cyril Ngonge nel mirino per il mercato di gennaio! Cosa filtra sul giocatore del Torino

Calciomercato Lazio, Cyril Ngonge, potrebbe essere il prossimo obiettivo della Lazio nel calciomercato di gennaio, con la possibilità di un trasferimento

Il nome di Cyril Ngonge, esterno belga del Torino, è finito nel mirino della Lazio per rinforzare il reparto offensivo nella sessione di mercato invernale. Ngonge, arrivato in prestito dal Napoli al Torino quest’estate, potrebbe già lasciare i granata. Nonostante abbia ricevuto un’offerta dalla Turchia, l’esterno ha deciso di rifiutare la proposta, preferendo rimanere in Italia, dove oltre alla Lazio c’è anche il forte interesse della Fiorentina.

Tuttavia, la Lazio potrebbe rappresentare una destinazione privilegiata per Ngonge. È infatti noto che il giocatore ha sviluppato una relazione con Angela Nasti, sorella maggiore di Chiara Nasti, che è la moglie di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio. Questo legame familiare potrebbe influenzare positivamente la decisione di Ngonge, che preferirebbe avvicinarsi alla famiglia della sua compagna e vestire la maglia biancoceleste, come riportato da Tuttosport.

L’interesse della Lazio per Ngonge si inserisce in un piano di rafforzamento dell’attacco, con il club biancoceleste che sta valutando le possibili operazioni per migliorare la rosa di Maurizio Sarri in vista della seconda parte della stagione. Con la sua velocità e capacità di adattarsi sia come esterno che come attaccante, Ngonge rappresenterebbe una risorsa interessante per il gioco offensivo della Lazio.

La trattativa potrebbe evolversi rapidamente, con Ngonge che, oltre a essere attratto dall’opportunità di giocare in un club di grande tradizione come la Lazio, potrebbe anche trarre vantaggio dalla possibilità di vivere a Roma e di avvicinarsi maggiormente alla sua famiglia allargata.