Calciomercato Lazio, corsa a due Bonazzoli-Sanabria ma il tempo stringe

Calciomercato Lazio, pochi giorni per arrivare ad un vice Immobile: corsa a due Bonazzoli-Sanabria. La situazione

La Lazio resta alla ricerca di un vice Immobile sul mercato anche se le mancate cessioni, in particolare quella di Fares, al momento bloccano qualsiasi iniziativa del club biancoceleste.

I nomi in corsa restano Bonazzoli e Sanabria, col primo che piace tantissimo a Sarri potendolo utilizzare anche come esterno. Tare spinge invece per Sanabria: i prossimo 4 giorni saranno decisivi in questo senso.