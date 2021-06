Calciomercato Lazio, Siviglia e Juve su Correa: i dettagli

Il Siviglia sulle tracce di Correa: la Lazio valuta 45 milioni di euro l’attaccante argentino, accostato anche alla Juve

In passato anche la Juventus si era mossa per Joaquin Correa per rinforzare il reparto offensivo.

L’attaccante argentino non è certo della permanenza alla Lazio e dalla Liga pure il Siviglia ha messo gli occhi sul giocatore come scrive il portale Fichajes.net. Il club biancoceleste e il patron Lotito chiedono però circa 45 milioni di euro per Correa.