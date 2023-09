Calciomercato Lazio, cori choc per Greenwood all’esordio con il Getafe. Cosa è successo. Il giocatore ha ufficialmente esordito in Liga

Mason Greenwood ha ufficialmente esordito in Liga in Getafe-Osasuna. L’ex calciatore del Manchester United ed ex obiettivo della Lazio, è stato accolto dal coro “Muori Greenwood, muori” dei tifosi ospiti, riferito ai problemi avuti con la giustizia e le accuse di violenza contro la compagna. Jogoba Arrasate, allenatore dell’Osasuna, ha condannato così i cori.

PAROLE – «Greenwood è un ottimo giocatore e il sistema giudiziario ha già espresso il suo parere sulla sua vicenda. I cori contro di lui sono stati brutti, ma anche quelli contro di noi devono essere segnalati».