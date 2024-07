Calciomercato Lazio, contatto tra il club e Castrovilli: la società ha presentato QUESTA OFFERTA all’ex Fiorentina

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste vuole riscattarsi dopo il mancato approdo di Greenwood e punta all’ex Fiorentina

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, con il club che vuole garantire a Baroni la rosa adeguata per la stagione che sta per iniziare ufficialmente. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, il club capitolino vuole rimediare al mancato arrivo di Greenwood passato ufficialmente al Marsiglia.

Il giornalista spiega che il nome sul quale sta lavorando il club è quello di Castrovilli, al quale è stato offerto un contratto fino al 2025 con opzione per il 2026.