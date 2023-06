Calciomercato Lazio, Marotta all’assalto di Milinkovic: Lotito non molla

Calciomercato Lazio, Simone Inzaghi e Marotta vogliono Milinkovic-Savic: Lotito chiede 40 milioni di euro e non ha intenzione di mollare

Milinkovic-Savic è destinato all’addio nel prossimo calciomercato Lazio. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il serbo è il grande obiettivo di Simone Inzaghi per il centrocampo della prossima stagione.

Tra le parti ci sarebbe già stato un contatto ma Lotito, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, non molla e continua a chiedere 40 milioni di euro. Marotta, che con i biancocelesti deve risolvere anche la questione legata al riscatto di Acerbi, ha paventato a Lotito un’offerta da 35 milioni complessivi per entrambi i calciatori. No secco del patron che aspetta anche l’arrivo di Kezman per dirimere la questione.