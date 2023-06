Calciomercato Lazio, contatti col Verona per Tameze: c’è un ostacolo

Calciomercato Lazio, oltre a Ngonge col Verona si sta parlando anche di Tameze: un ostacolo blocca però la trattativa

Tra i tanti nomi seguiti dal calciomercato Lazio per la prossima stagione è spuntato anche quello di Tameze, oggetto dei dialoghi tra Lotito e Setti, presidente del Verona, nel corso dei sondaggi per Ngonge.

I due club, nelle ultime sessioni, hanno intavolato diverse trattative e Tameze, che piace a Sarri, potrebbe essere un innesto importante nelle rotazioni biancocelesti se non si dovesse sbloccare la situazione relativa al futuro di Milinkovic-Savic. Tuttavia, come riferito dal Corriere dello Sport, un ostacolo frena la trattativa: per motivi di bilancio infatti, il Verona vorrebbe cedere il calciatore entro il 30 giugno. Lotito stavolta non potrà accontentare il suo amico Setti.