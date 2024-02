Gudmundsson Lazio, Gilardino svela: «Vi dico come mi sono comportato con lui in questi giorni»

Gudmundsson-Lazio, Alberto Gilardino, in conferenza stampa, ha raccontato gli ultimi giorni con l’esterno: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara con l’Empoli, Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato così di Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Lazio:

GUDMUNDSSON – «Sono tre giorni che non gli ho detto una parole. L’ho lasciato tranquillissimo e oggi lo abbraccerò. E’ il nostro nuovo acquisto per il girone di ritorno. Si è lasciato scivolare addosso tutte le chiacchiere di queste settimane e questo testimonia il fatto che è un top player anche a livello mentale. Per lui è una fortuna che sia rimasto al Genoa perchè è amato e ben voluto dalla squadra. Ora deve trascinarla perchè è nelle sue corde, ha queste qualità. Siamo felici sia rimasto e lo testimonia il fatto che la società non abbia mollato di un centimetro».

LE PAROLE DI GILARDINO IN CONFERENZA