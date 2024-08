Calciomercato Lazio, CONCORRENZA per Ngonge: un club ACCELERA per chiudere! Ultime

Calciomercato Lazio, concorrenza per Ngonge: un club accelera per chiudere l’affare con il Napoli. Le ultime novità

Come spiegato da Tmw, c’è concorrenza per Cyril Ngonge, giocatore accostato anche al calciomercato Lazio in questi ultimi giorni. Il Bologna si sarebbe già mosso per l’acquisto del giocatore, che non viene visto da Conte.

Il club rossoblù cerca un’alternativa sulle fasce e ha messo nel mirino proprio l’ex Verona, per il quale potrebbe proporre un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Attese novità.