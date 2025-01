Calciomercato Lazio, concorrenza del Milan per un centrocampista

Calciomercato Lazio, c’è la concorrenza del Milan per un centrocampo: è un nome che già in precedenza i rossoneri avevano sondato

Per il centrocampo del Milan, in questa fase di calciomercato, sarebbe tornato di moda il nome di Belahyane, obiettivo anche del calciomercato Lazio. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Moncada avrebbe incontrato un intermediario dell’Hellas Verona a Casa Milan.

Il giocatore sarebbe valutato dagli scaligeri intorno a una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Il classe 2004 inoltre, essendo un under 22, potrebbe essere inserito nella lista B, non ci sarebbe quindi la necessità di scartare uno degli elementi della rosa attuale, stesso motivo per cui è un profilo gradito anche ai biancocelesti.