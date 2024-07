Calciomercato Lazio, AUMENTA l’interesse per Berardi! Suggestione già FINITA? Le ULTIME

Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Domenico Berardi: la Juve torna a pensare all’esterno italiano

Stando a quanto svelato dall’edizione odierna de La Stampa, tra gli obiettivi del calciomercato Juve per il reparto offensivo ci sarebbe sempre Domenico Berardi, accostato in passato anche al calciomercato Lazio, che in prima persona spera di riallacciare quei discorsi poi interrotti la scorsa estate.

Un’ipotesi che non va scartata a priori, specialmente se il recupero post infortunio del giocatore dovesse procedere senza intoppi e se il Sassuolo, appena retrocesso, dovesse aprire all’ipotesi prestito. A quel punto la trattativa potrebbe seriamente decollare.