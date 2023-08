Calciomercato Lazio, il nuovo colpo grazie allo sponsor: scende in campo Mizuno. Tutti i dettagli sulla possibile operazione

Come riferisce Il Messaggero si è improvvisamente riaperta la pista Kamada per la Lazio. Il giapponese arriverebbe a zero, permettendo così anche l’affondo su Ricci del Torino.

Nel riallacciare i contatti sarebbe stato fondamentale anche l’apporto dello sponsor tecnico Mizuno. L’ingaggio del giapponese è stato ridotto a 3,5 milioni di euro a stagione. Le commissioni da riconoscere agli agenti, invece, sono state alzate.