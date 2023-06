Calciomercato Lazio: colloquio tra Lotito e De Laurentiis. Costa 20 milioni

Calciomercato Lazio, Lotito a colloquio con De Laurentiis: sul tavolo c’è il Cholito Simeone. Costa 20 milioni

Come riferisce Il Messaggero, nei giorni scorsi c’è stato un importante colloquio tra Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis.

Sul piatto il profilo del Cholito Simeone, obiettivo del calciomercato Lazio per l’attacco. Riscattato dai partenopei per 12 milioni di euro (in aggiunta ai 3 versati la scorsa estate per il prestito), il Napoli chiede 20 milioni per cederlo. Il ragazzo ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Formello.