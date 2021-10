Calciomercato Lazio, colloquio a Formello tra Tare e Strakosha: le ultime

Calciomercato Lazio, Tare ha preso da parte Strakosha parlandoci per circa dieci minuti: il portiere aspetta la proposta di rinnovo

Nella Lazio che sta preparando la delicatissima sfida di domani sera contro la Fiorentina all’Olimpico potrebbero emergere anche importanti sviluppi di mercato. Come riporta Il Messaggero infatti, durante la seduta di ieri Igli Tare, DS dei biancocelesti, ha parlato per circa dieci minuti in disparte con Strakosha.

Possibile, suppone il noto quotidiano romano, che siano stati abbozzati i primi discorsi per il rinnovo del contratto del portiere in scadenza a giugno del 2022. Nel frattempo Strakosha continua ad allenarsi al massimo per mettere convincere Sarri a concedergli una nuova occasione.