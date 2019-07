Calciomercato Lazio, clamoroso dalla Turchia: la Lazio prova a bloccare Yazici

Calciomercato Lazio, dalla Turchia sono sicuri: la Lazio prova a bloccare Yazici e a superare il Lille

Calciomercato Lazio – Nella giornata di ieri Yazici sembrava ad un passo dal Lille, ma secondo i media turchi la trattativa non è chiusa e nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo affondo della Lazio. Il ds Tare ha cercato di bloccare l’operazione che avrebbe portato il centrocampista turco in Ligue 1. Il dirigente biancoceleste ha convocato a Roma gli agenti del giocatore per formulare una nuova proposta. Yazici è diventato l’obiettivo numero uno della Lazio per il centrocampo, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Milinkovic-Savic. Lille permettendo.