Calciomercato Lazio, clamorosa indiscrezione dall’Argentina: il club avrebbe presentato un offerta per un big dell’Inter

Calciomercato Lazio, secondo i media argentini il club avrebbe presentato un offerta per un big della squadra nerazzurra

Nonostante manchino alcune settimane alla fine della regular season, il calciomercato della Lazio è già in fase di lavorazione con il club capitolino pronto a rinforzare la squadra per Tudor. Secondo quanto riportano i media argentini la società biancoceleste avrebbe presentato un offerta per Sanchez, il quale a meno di clamorosi colpi di scena si congederà dall’Inter.

L’ex Udinese che è stato già allenato dal tecnico croato a Marsiglia, è perfetto per lo stile di gioco di Tudor ma l’unico problema è la carta d’identità con i suoi 36 anni che rappresenterebbero un problema.