Calciomercato Lazio, il City fa sul serio per l’EX OBIETTIVO biancoceleste?

Calciomercato Lazio: il Manchester City su un ex obiettivo dei biancocelesti: quanto c’è di vero nell’interesse di Guardiola?

Il Manchester City fa sul serio per Ricci? Di seguito un estratto sulla situazione del centrocampista del Torino, ex obiettivo del calciomercato Lazio, come riportato da Calcionews24.com.

PAROLE – «Diciamolo fin da subito: la trattativa per portare Samuele Ricci dal Torino al Manchester City (ammesso che ne sia mai esistita veramente una) è tutt’altro che in fase avanzata. Il centrocampista granata però, altrettanto doveroso sottolinearlo, pare aver già fatto breccia nel cuore dei tifosi inglesi, dopo che le prime voci su un suo possibile trasferimento hanno iniziato a circolare in settimana.

Il primo a riportare la notizia è stato il Guardian. Secondo l’autorevole quotidiano britannico infatti, Pep Guardiola – alla disperata ricerca di un centrocampista dopo l’infortunio del pupillo Rodri – avrebbe aggiunto il nome di Ricci nella personalissima lista dei desideri di gennaio. Qualche centinaia di supporter inglesi, non a caso, ha osservato incollata al televisore l’ultima partita del classe 2001, ieri pomeriggio contro la Lazio. Rimanendone per altro entusiasmata (Ricci è stato tra i pochi a salvarsi nel ko del Torino). Lo testimoniano le dozzine e dozzine di interazioni raccolte sui social: dalle lodi su X, ai commenti – nell’aleatorio tentativo di convincere il numero 28 – rilasciati sotto il suo account Instagram»

