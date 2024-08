Calciomercato Lazio, su Cherki si INSERISCE la big tedesca: ULTIME novità. Gli ultimi aggiornamenti sull’obiettivo del club

Come riporta Sky Germania, il Lipsia spinge per trovare un sostituto di Dani Olmo, tra i candidati c’è Rayan Cherki, accostato anche al calciomercato Lazio. Al momento non ci sarebbe nessun accordo verbale tra il calciatore e il Lipsia, ma i colloqui sono in corso. Al momento l’accordo col Dortmund è scaduto.