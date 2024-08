Calciomercato Lazio, la MOSSA del Lione: per Cherki questo dettaglio può essere DECISIVO! Ultime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sempre sulle tracce di Cherki: questo dettaglio può essere decisivo per il suo futuro

Come spiegato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ruota sempre attorno all’acquisto di un esterno offensivo. Tra i nomi in lista c’è quello di Rayan Cherki del Lione, il cui contratto con i francesi andrà in scadenza nel 2025.

Il club transalpino non esclude una partenza del classe 2003 già in questa sessione, visto che difficilmente rinnoverà il proprio contratto. Valutazione di 20 milioni di euro, ma nel rush finale potrebbe diminuire.