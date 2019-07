Calciomercato Lazio, anche i biancocelesti su Chalov

Calciomercato Lazio, tra i tanti nomi accostati ai biancocelesti si aggiunge anche quello del russo Chalov

L’addio di Felipe Caicedo sembra essere sempre più vicino e per questo motivo la Lazio si guarda intorno alla ricerca di nuovo vice-Immobile. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb anche i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Fedor Chalov.

L’attaccante in forze al CSKA Mosca ha segnato 17 reti in questa ultima stagione di cui 15 in campionato e 2 in Champions League. Il suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro e c’è da battere anche la concorrenza di Arsenal e Valencia che avrebbero già messo gli occhi sul classe 1998.